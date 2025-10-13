Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 19:17

Эрдоган одной шуткой дал совет премьеру Италии

Эрдоган в шутку посоветовал премьеру Италии бросить курить

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита по Газе подшутил над внешностью премьер-министра Италии Джорджи Мелони, передает агентство İhlas (İHA). Лидер государства заявил, что глава правительства «выглядит великолепно, но ей необходимо бросить курить».

Шутку Эрдогана поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что желание турецкого коллеги невозможно исполнить. Сама Мелони иронично согласилась с политиками.

Ранее президент России Владимир Путин во время общения с главами стран СНГ перед неформальным обедом в Душанбе пошутил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон «морил его голодом». Российский лидер отметил, что его коллега пообещал ему обед только на следующий день.

Также Путин иронично назвал себя «будущим главой ЦРУ». Он случайно вспомнил об иностранной разведке во время выступления. Президент быстро признал свою оговорку, иронично добавив, что был не «директором ЦРУ», а «будущим» главой ведомства. После этого российский лидер поделился личным воспоминанием о работе с зарубежными коллегами.

Эммануэль Макрон
Реджеп Тайип Эрдоган
Джорджа Мелони
шутки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Протестовать на улицах Тбилиси станет опаснее
В Госдуме выступили против ограничений на сладкую газировку
Стало известно, когда экс-президент Франции начнет отбывать тюремный срок
Долина рассказала об особой связи с отцом
Адвокат обвинила судью в ошибке, которая лишила Гуцул права на защиту
Земляную грушу надо срочно кушать! Готовим салат и оладьи из топинамбура
США пошли на необычный шаг из-за шатдауна
Российский пауэрлифтер оказался замешан в скандале с 12-летним мальчиком
Первый в мире бодибилдер-вегетарианец умер в 47 лет
Семья педофилов и подросток-убийца: главные ЧП дня
В Госдуме рассказали, с какой целью был учрежден День отца в России
Из обычной гречки — кулинарное чудо! Советский рецепт с густой подливой
Автолюбители скупают мощные автомобили до подорожания
Центр сердечно-сосудистой хирургии появится в российском регионе
Группа «Кино» представила альбом малоизвестных песен из 80-х
В Госдуме объяснили, почему Киев не борется с повальным пьянством в ВСУ
Пугачеву поставили на место, Трамп хочет поговорить с Путиным: что дальше
Падение Купянска, судьба ВСУ предрешена: новости с фронтов СВО 13 октября
Экс-заммэра российского города не выпустили на свободу
На кошек и собак понадобится разрешение? Регистрация питомцев, подробности
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.