Эрдоган одной шуткой дал совет премьеру Италии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита по Газе подшутил над внешностью премьер-министра Италии Джорджи Мелони, передает агентство İhlas (İHA). Лидер государства заявил, что глава правительства «выглядит великолепно, но ей необходимо бросить курить».

Шутку Эрдогана поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что желание турецкого коллеги невозможно исполнить. Сама Мелони иронично согласилась с политиками.

Ранее президент России Владимир Путин во время общения с главами стран СНГ перед неформальным обедом в Душанбе пошутил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон «морил его голодом». Российский лидер отметил, что его коллега пообещал ему обед только на следующий день.

Также Путин иронично назвал себя «будущим главой ЦРУ». Он случайно вспомнил об иностранной разведке во время выступления. Президент быстро признал свою оговорку, иронично добавив, что был не «директором ЦРУ», а «будущим» главой ведомства. После этого российский лидер поделился личным воспоминанием о работе с зарубежными коллегами.