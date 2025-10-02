Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 23:17

Путин иронично назвал себя «будущим главой ЦРУ»

Путин посмеялся над своей оговоркой о ЦРУ и поделился воспоминанием из 90-х

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин, рассказывая о постсоветских отношениях с Западом на заседании дискуссионного клуба «Валдай», случайно назвал себя бывшим директором ЦРУ. После этого он немедленно поправился и разрядил обстановку шуткой.

Путин анализировал разочарование некоторых россиян, ожидавших в 1990-е годы стремительного сближения с западными странами. Он отметил, что подобное развитие событий стало неожиданным даже для него, профессионального разведчика. Именно в этом контексте, говоря о видении ситуации со стороны оппонентов, и произошла оговорка, которую глава государства сразу же обыграл.

А нет, все-таки наши тогдашние оппоненты — так уж назовем… Я что увидел как директор ЦРУ? Ой, — улыбнулся Путин.

Сразу поправившись, он с юмором добавил: «Будущий директор». Эта ситуация позволила политику поделиться личным воспоминанием о работе с зарубежными коллегами.

Российский лидер привел конкретный пример своего взаимодействия с американскими спецслужбами, рассказав, как бывший президент США Джордж Буш познакомил его с секретными документами в присутствии директора ЦРУ.

А тот сказал: «Господин президент, вы ознакомились вот с этими бумагами? Прошу расписаться, у нас такой порядок». Я говорю: «Ну ладно». Взял расписался, — добавил Путин.

Ранее президент РФ провел историческую параллель, касаясь политики действующего французского лидера Эммануэля Макрона. Он уподобил политика Наполеону Бонапарту.

Валдай
Владимир Путин
оговорки
ЦРУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT: украинские беспилотники попытались ударить по Сочи
Два южных города временно закрыли небо
Прощай, шарлотка! Этот французский пирог из яблок стал хитом на моей кухне
Этот киш лорен вкуснее пиццы! Семья просит готовить каждый день
Борт с освобожденными из украинского плена бойцами ВС РФ сел в Подмосковье
Сколько миллилитров помещается в чайную ложку?
Путин иронично назвал себя «будущим главой ЦРУ»
«Ни фига»: Путин оценил возможность мирно жить с Западом после развала СССР
Десант — на куски, ракеты — в труху: Запад дорого заплатит за атаку на Крым
Путин сравнил Макрона со страшной исторической фигурой
«Что нам мешает?»: Путин не исключил зеркальный ответ на обстрелы ЗАЭС
«Русская традиция»: Путин оценил новую моду на кокошники
Путин высказался о продолжении переговоров с Трампом по Украине
«Работа идет слаженно»: Путин о создании зоны безопасности на Украине
Стала известна примерная дата визита Путина в Индию
«В пижамах кофе пили»: Путин рассказал об отношениях с Блэром
Путин оценил влияние высокой ключевой ставки на экономику России
Путин раскрыл, как поставки Tomahawk повлияют на ситуацию на поле боя
Путин: Россия введет безвизовый режим для граждан КНР
Развожаев сообщил важную деталь о топливе в Севастополе
Дальше
Самое популярное
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.