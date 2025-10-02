Путин иронично назвал себя «будущим главой ЦРУ» Путин посмеялся над своей оговоркой о ЦРУ и поделился воспоминанием из 90-х

Президент РФ Владимир Путин, рассказывая о постсоветских отношениях с Западом на заседании дискуссионного клуба «Валдай», случайно назвал себя бывшим директором ЦРУ. После этого он немедленно поправился и разрядил обстановку шуткой.

Путин анализировал разочарование некоторых россиян, ожидавших в 1990-е годы стремительного сближения с западными странами. Он отметил, что подобное развитие событий стало неожиданным даже для него, профессионального разведчика. Именно в этом контексте, говоря о видении ситуации со стороны оппонентов, и произошла оговорка, которую глава государства сразу же обыграл.

А нет, все-таки наши тогдашние оппоненты — так уж назовем… Я что увидел как директор ЦРУ? Ой, — улыбнулся Путин.

Сразу поправившись, он с юмором добавил: «Будущий директор». Эта ситуация позволила политику поделиться личным воспоминанием о работе с зарубежными коллегами.

Российский лидер привел конкретный пример своего взаимодействия с американскими спецслужбами, рассказав, как бывший президент США Джордж Буш познакомил его с секретными документами в присутствии директора ЦРУ.

А тот сказал: «Господин президент, вы ознакомились вот с этими бумагами? Прошу расписаться, у нас такой порядок». Я говорю: «Ну ладно». Взял расписался, — добавил Путин.

