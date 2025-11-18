Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 10:03

Министр обороны Франции назвала Зеленского убитым карикатуристом

Министр обороны Франции перепутала фамилию Зеленского с карикатуристом Волински

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен перепутала фамилию президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Париж. На публичном выступлении глава ведомства перепутала его с карикатуристом Charlie Hebdo Жоржем Волински, который был жестоко убит террористами в 2015 году, передает KP.RU.

Вотрен в своей речи поддержала президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего об установлении мира на Украине к 2027 году. В этот же момент она назвала Зеленского именем убитого карикатуриста.

Ранее журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявлял, что сотрудники Белого дома беспокоятся из-за «когнитивных функций» президента США Дональда Трампа. По его словам, американский президент продемонстрировал признаки «умственной дезорганизации» во время выступления в Куантико.

До этого Трамп допустил ошибку и перепутал Армению с Албанией в интервью. Глава Белого дома оговорился, рассуждая о том, как смог примирить Баку и Ереван. После этого премьер-министр Албании Эди Раму на одном из публичных мероприятий разыграл шутливую сцену с Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он с серьезным лицом заявил французу, что тому следует поздравить его и Алиева с заключением «мирной сделки».

Европа
Франция
министры
ошибки
оговорки
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне составили рейтинг лучших актеров 2025 года
Права покупателей недвижимости в России защитят в новом формате
Гималайский медведь забрел в школу в Приморье
Греф озвучил, сколько налогов недоплатили маркетплейсы из-за скидок
Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили
Глава Дагестана объяснил важность слов Махачева о России
Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив
Фетисов раскрыл, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах
Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!
В столице поймали серийного вора-домушника
Москалькова раскрыла сроки начала обмена посылками для пленных
Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов
Назван один неочевидный симптом, предшествующий деменции
В Госдуме ответили, какие страны Европы первыми пойдут на примирение с РФ
Мировой лидер по добыче газа завладел контрольным пакетом Aurus
В КНДР высказались о ядерных амбициях Южной Кореи
Шесть машин столкнулись на обледеневшей дороге
Появились первые кадры обновленного плацкартного вагона
Бразильский офицер назвал главную проблему ВСУ на фронте
Журналист-иноагент раскрыл проблемы, накрывающие США
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.