Министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен перепутала фамилию президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Париж. На публичном выступлении глава ведомства перепутала его с карикатуристом Charlie Hebdo Жоржем Волински, который был жестоко убит террористами в 2015 году, передает KP.RU.

Вотрен в своей речи поддержала президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего об установлении мира на Украине к 2027 году. В этот же момент она назвала Зеленского именем убитого карикатуриста.

Ранее журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявлял, что сотрудники Белого дома беспокоятся из-за «когнитивных функций» президента США Дональда Трампа. По его словам, американский президент продемонстрировал признаки «умственной дезорганизации» во время выступления в Куантико.

До этого Трамп допустил ошибку и перепутал Армению с Албанией в интервью. Глава Белого дома оговорился, рассуждая о том, как смог примирить Баку и Ереван. После этого премьер-министр Албании Эди Раму на одном из публичных мероприятий разыграл шутливую сцену с Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он с серьезным лицом заявил французу, что тому следует поздравить его и Алиева с заключением «мирной сделки».