12 сентября 2025 в 16:44

Трамп перепутал Армению с Албанией

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп допустил ошибку и перепутал Армению с Албанией в интервью Fox News. Глава Белого дома оговорился, рассуждая о том, как смог примирить Баку и Ереван.

Я урегулировал неразрешимую войну между Азербайджаном и Албанией. [Этот конфликт] длился долгие годы, — с полной уверенностью заявил Трамп.

Албания расположена в юго-восточной части Европы на Балканском полуострове. Страна омывается Адриатическим и Ионическим морями и славится горным хребтом, известном как Албанские Альпы. Столица государства — Тирана.

Ранее Трамп признался, что разочарован темпом урегулирования украинского конфликта. По словам американского лидера, другие вооруженные противостояния, разрешения которых он добился, казались сложнее.

Трамп также прокомментировал ситуацию с беспилотниками в Польше, которые заметили 10 сентября. Глава Белого дома указал, что дроны не должны были находиться рядом с границей республики. При этом Трамп подчеркнул, что не собирается никого защищать в случившемся инциденте.

Дональд Трамп
Армения
Албания
Азербайджан
