12 сентября 2025 в 16:06

«Очень разочарован»: Трамп удивлен затянувшимся конфликтом на Украине

Трамп недоволен темпами урегулирования украинского конфликта

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что разочарован темпом урегулирования украинского конфликта. В интервью Fox News он пояснил, что другие конфликты, разрешения которых он добился, казались сложнее.

Я очень разочарован, — сказал Трамп.

Президент США также заявил, что не намерен «никого защищать» в ситуации с беспилотниками в Польше. Глава Белого дома подчеркнул, что БПЛА не должны были находиться рядом с границей республики.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что европейские страны препятствуют процессу урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что Россия, в свою очередь, продолжает проявлять готовность к решению кризиса.

До этого Песков также призвал не ждать быстрого дипломатического урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговоры требуют времени, и иллюзии о мгновенных результатах неоправданны. Он отметил, что позиция президента США изменилась: если сначала он допускал быстрое урегулирование, то затем признал необходимость продолжительного диалога.

Дональд Трамп
США
Украина
политика
