12 сентября 2025 в 13:29

В Кремле рассказали, кто мешает урегулированию украинского кризиса

Песков: Европа препятствует процессу урегулирования украинского кризиса

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Европейские страны препятствуют процессу урегулирования украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия в свою очередь продолжает проявлять готовность к решению кризиса, передает ТАСС.

Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога, поиска путей урегулирования. Но то, что европейцы мешают - это, действительно, так. Это ни для кого не секрет, — прокомментировал Песков.

Ранее Песков заявил, что реакция Варшавы на учения «Запад-2025» России и Белоруссии отражает эмоциональное напряжение в Европе. По его мнению, это вызвано негативным отношением Запада к Москве. Песков подчеркнул, что в условиях дружественных отношений между странами всегда существовала возможность наблюдать за российскими учениями.

До этого Песков призвал не ждать быстрого дипломатического урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговоры требуют времени, и иллюзии о мгновенных результатах неоправданны. Он также отметил, что позиция президента США Дональда Трампа изменилась: если сначала он допускал быстрое урегулирование, то затем признал необходимость продолжительного диалога.

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

