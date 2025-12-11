Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 18:06

Глава Генштаба доложил Путину об обстановке в Гуляйполе

Герасимов заявил об уличных боях в Гуляйполе Запорожской области

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Вооруженные силы России продолжают операцию по освобождению города Гуляйполе Запорожской области, доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов верховному главнокомандующему, президенту Владимиру Путину. По его словам, в данный момент российские военнослужащие уже ведут уличные бои в населенном пункте, передает пресс-служба Кремля.

Продолжаются уличные бои по овладению Гуляйполем, — сообщил Герасимов.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ доложил, что российские бойцы освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области. Он также добавил, что продолжаются активные бои за Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

Кроме того, Герасимов доложил российскому президенту об освобождении Северска на территории ДНР. По словам военачальника, установление контроля над этим населенным пунктом создаст условия для дальнейшего наступления на город Славянск. Позже Министерство обороны России опубликовало видео из Северска. Жители встретили российских военнослужащих с благодарностью.

