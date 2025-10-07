Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 20:09

Поведение Трампа насторожило администрацию Белого дома

Журналист Херш: соратники Трампа были встревожены его умственной дезорганизацией

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Сотрудники Белого дома беспокоятся из-за «когнитивных функций» президента США Дональда Трампа, заявил со ссылкой на свои источники журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его словам, американский президент продемонстрировал признаки «умственной дезорганизации» во время выступления в Куантико.

Херш отметил, что во время 71-минутной речи Трамп показал свою неспособность сконцентрироваться на теме выступления. Известный своим умением «читать зал» политик утратил это умение, считает журналист.

Вместо осмысленного изложения внешнеполитических взглядов Трамп вновь перечислил свои «величайшие достижения», включая якобы урегулирование семи конфликтов, в том числе между Индией и Пакистаном, — подметил журналист.

По словам Херша, приближенные президента расценивают подобные выступления как тревожный симптом «когнитивных нарушений». Прежде Трамп уже сталкивался с подобными слухами, но Белый дом их решительно опровергал. Сам президент также заявлял, что «успешно проходил» тест на когнитивные способности и шутил, что этим он отличается от своего предшественника Джо Байдена.

Ранее Трамп допустил ошибку и перепутал Армению с Албанией в интервью. Глава Белого дома оговорился, рассуждая о том, как смог примирить Баку и Ереван. Это стало повторяющейся ошибкой в его выступлениях: за месяц до этого Трамп тоже забыл правильное название Армении во время беседы с прессой.

