Заявление шведского министра о России вызвало шок на Западе Аналитик Кошкович осудил слова шведского министра по делам ЕС о России

Заявление шведского министра по делам ЕС Джессики Розенкранц о России ставит под сомнение ее политические способности, заявил в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. До этого глава ведомства сообщила, что ЕС должен внести свой вклад в необходимую поддержку Украины, и призвала в полной мере использовать замороженные российские активы.

Нет… серьезно… как вы стали министром? Это… обескураживающе, — отметил Кошкович.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что обеспечение Украины финансовой поддержкой из любых источников является абсолютным приоритетом. При этом он воздержался от комментариев по поводу конкретных механизмов финансирования, включая использование замороженных российских активов.

Ранее Кошкович пошутил, что западным СМИ нужно утверждать, что для поддержки морального духа ВСУ нельзя оскорблять Зеленского подозрениями в коррупции. Лишь так можно оправдать главу государства в скандальном уголовном деле, объяснил он. По словам аналитика, в том числе журналистам следует пообещать, что президент продолжит работать «так же хорошо».