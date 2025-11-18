Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 10:33

Заявление шведского министра о России вызвало шок на Западе

Аналитик Кошкович осудил слова шведского министра по делам ЕС о России

Джессика Розенкранц Джессика Розенкранц Фото: EPA/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Заявление шведского министра по делам ЕС Джессики Розенкранц о России ставит под сомнение ее политические способности, заявил в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. До этого глава ведомства сообщила, что ЕС должен внести свой вклад в необходимую поддержку Украины, и призвала в полной мере использовать замороженные российские активы.

Нет… серьезно… как вы стали министром? Это… обескураживающе, — отметил Кошкович.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что обеспечение Украины финансовой поддержкой из любых источников является абсолютным приоритетом. При этом он воздержался от комментариев по поводу конкретных механизмов финансирования, включая использование замороженных российских активов.

Ранее Кошкович пошутил, что западным СМИ нужно утверждать, что для поддержки морального духа ВСУ нельзя оскорблять Зеленского подозрениями в коррупции. Лишь так можно оправдать главу государства в скандальном уголовном деле, объяснил он. По словам аналитика, в том числе журналистам следует пообещать, что президент продолжит работать «так же хорошо».

Швеция
активы
Россия
министры
критика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне составили рейтинг лучших актеров 2025 года
Права покупателей недвижимости в России защитят в новом формате
Гималайский медведь забрел в школу в Приморье
Греф озвучил, сколько налогов недоплатили маркетплейсы из-за скидок
Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили
Глава Дагестана объяснил важность слов Махачева о России
Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив
Фетисов раскрыл, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах
Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!
В столице поймали серийного вора-домушника
Москалькова раскрыла сроки начала обмена посылками для пленных
Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов
Назван один неочевидный симптом, предшествующий деменции
В Госдуме ответили, какие страны Европы первыми пойдут на примирение с РФ
Мировой лидер по добыче газа завладел контрольным пакетом Aurus
В КНДР высказались о ядерных амбициях Южной Кореи
Шесть машин столкнулись на обледеневшей дороге
Появились первые кадры обновленного плацкартного вагона
Бразильский офицер назвал главную проблему ВСУ на фронте
Журналист-иноагент раскрыл проблемы, накрывающие США
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.