Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 14:18

Макрон радостно шлепнул премьера Албании и попал на видео

Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о конфликте с Азербайджаном

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон в шутку шлепнул по лицу премьер-министра Албании Эди Раму, когда тот с иронией высказался об оговорке главы Белого дома Дональда Трампа, перепутавшего Албанию с Арменией, передает «Газета.Ru» со ссылкой на NEWS.am. В этот момент рядом засмеялся президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Вам следует извиниться перед нами (показывая на себя и Алиева. — NEWS.ru). Потому что вы не поздравили нас с мирной сделкой, которую президент Трамп реализовал между Албанией и Азербайджаном, — пошутил Рама.

Рама подошел к Макрону и с серьезным лицом заявил ему, что следует поздравить его и Алиева с заключением «мирной сделки». Продолжая в том же духе, он подчеркнул, что конец конфликту удалось положить именно Трампу. Макрон, смеясь, шлепнул его по лицу и ушел.

Президент США Дональд Трамп допустил ошибку и перепутал Армению с Албанией, когда давал интервью Fox News. Глава Белого дома оговорился, рассуждая о том, как он смог примирить Баку и Ереван.

Также сегодня президент Румынии Никушор Дан попал в неловкую ситуацию во время официальной церемонии, что привело к появлению многочисленных мемов в Сети. Кадры, на которых политик растерянно топчется на месте перед почетным караулом, вынудили пользователей сравнить его с бывшим президентом США Джо Байденом.

встречи лидеров
Франция
Албания
Азербайджан
шутки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
В МИД России раскрыли, что стало плевком в адрес ООН
Землетрясение заставило тысячи жителей Стамбула бежать из зданий
Еврокомиссия узнала о подготовке Россией ответа на изъятие активов
Владелец автосалона попал под статью за неуплату налогов на 138 млн рублей
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.