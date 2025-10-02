Макрон радостно шлепнул премьера Албании и попал на видео Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о конфликте с Азербайджаном

Президент Франции Эммануэль Макрон в шутку шлепнул по лицу премьер-министра Албании Эди Раму, когда тот с иронией высказался об оговорке главы Белого дома Дональда Трампа, перепутавшего Албанию с Арменией, передает «Газета.Ru» со ссылкой на NEWS.am. В этот момент рядом засмеялся президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Вам следует извиниться перед нами (показывая на себя и Алиева. — NEWS.ru). Потому что вы не поздравили нас с мирной сделкой, которую президент Трамп реализовал между Албанией и Азербайджаном, — пошутил Рама.

Рама подошел к Макрону и с серьезным лицом заявил ему, что следует поздравить его и Алиева с заключением «мирной сделки». Продолжая в том же духе, он подчеркнул, что конец конфликту удалось положить именно Трампу. Макрон, смеясь, шлепнул его по лицу и ушел.

Президент США Дональд Трамп допустил ошибку и перепутал Армению с Албанией, когда давал интервью Fox News. Глава Белого дома оговорился, рассуждая о том, как он смог примирить Баку и Ереван.

Также сегодня президент Румынии Никушор Дан попал в неловкую ситуацию во время официальной церемонии, что привело к появлению многочисленных мемов в Сети. Кадры, на которых политик растерянно топчется на месте перед почетным караулом, вынудили пользователей сравнить его с бывшим президентом США Джо Байденом.