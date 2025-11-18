За последние 18 лет Финляндия недополучила порядка €80 млрд, заявил известный брокер и бывший глава Sampo Group Бьорн Валрус, выступая на бизнес-форуме в Турку. По его оценке, экономика страны практически стоит на месте уже почти два десятилетия из-за руководства, которое находится у власти.

Это то, что мы потеряли, потому что идиоты привели к экономике, — подчеркнул Валрус.

Валрус отметил, что эти потери сопоставимы с трехлетним бюджетом национальной системы здравоохранения. Эксперт считает, что длительный экономический застой является прямым следствием неудачных решений правительств, руководивших страной в период отсутствия прогресса.

Финансист напомнил, что в 1980-х Финляндия демонстрировала активный экономический рост. Либерализация рынков капитала, технологические инновации и успех компаний, таких как Nokia, способствовали развитию страны. Однако к началу 2000-х годов этот позитивный тренд полностью угас.

Для возобновления экономического роста, по мнению Валруса, Финляндии необходимо не только активно развивать новые технологии и поддерживать стартап-сектор, но и пересмотреть подходы к «старой экономике». Он подчеркнул важность разумного налогового регулирования и проведения реформ на рынке труда.

