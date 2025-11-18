Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 11:18

В Госдуме отреагировали на начавшиеся военные учения в Финляндии

Депутат Швыткин назвал провокацией военные учения в Финляндии вблизи границы РФ

ВС Финляндии ВС Финляндии Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press
Военные учения в Финляндии недалеко от границы с Россией — это провокация и попытка продемонстрировать силу, заявил ОТР депутат Госдумы Юрий Швыткин. По его мнению, это в очередной раз показало агрессивную политику стран НАТО в адрес РФ. Он отметил, что Россия при необходимости готова ответить на любую потенциальную опасность.

Мы ни на кого не нападали и не собираемся нападать. Вместе с тем, оборонный потенциал нашего государства готов отразить любую агрессию. А здесь вблизи наших границ — это якобы демонстрация силы со стороны Финляндии и Польши. И это никоим образом не может напугать нашу страну, — высказался Швыткин.

При этом парламентарий призвал не реагировать серьезно на военные учения в Финляндии. По его словам, народ этой страны осознает, что их власти действуют крайне агрессивно по отношению к России.

Ранее Финляндия начала артиллерийские учения в 100 км от границы с Россией. В маневрах участвуют более двух тысяч военнослужащих, задействовано 500 единиц техники. Учения проходят на полигоне Роваярви в Лапландии.

