Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 09:00

Что означает ошибка 404?

Что означает ошибка 404? Что означает ошибка 404? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ошибка 404 — это стандартный код, который появляется, когда браузер не может найти нужную страницу на сайте. Что означает ошибка 404? Это сообщение говорит, что запрашиваемый ресурс не существует, был перемещен, удален либо вы ошиблись при вводе адреса. Такой баг не означает, что ваш компьютер сломался, а лишь указывает на проблему с конкретной страницей в интернете.

Распространенные ошибки в интернете

Помимо 404, пользователи часто сталкиваются с другими кодами ошибок, например:

  • 400 — неправильный запрос (ошибка в адресе или формате данных);

  • 401 — доступ запрещен (нужна авторизация);

  • 403 — доступ к странице запрещен (даже если вы вошли);

  • 500 — внутренняя ошибка сервера (проблема на стороне сайта).

Эти ошибки не мешают работе компьютера, но могут временно ограничить доступ к нужной информации. В большинстве случаев они не несут серьезных последствий для пользователя и не влияют на стабильность работы ПК, планшета или телефона.

Что делать, если компьютер выдает на экране: «ошибка 404» — значение бага Что делать, если компьютер выдает на экране: «ошибка 404» — значение бага Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что делать при ошибке 404

Если на экране появилась ошибка 404, не стоит паниковать. Сначала попробуйте:

  • Проверить, правильно ли введен адрес страницы.

  • Обновить страницу — иногда помогает простое обновление.

  • Перейти на главную страницу сайта и найти нужный раздел через меню.

  • Воспользоваться поиском на сайте, если он есть.

  • Если проблема повторяется, попробуйте зайти позже — возможно, сайт временно недоступен.

Ошибка 404 — это обычное явление в интернете, которое означает, что страница не найдена. Что означает ошибка 404? Это сигнал, что запрашиваемый контент временно или навсегда недоступен. Чаще всего проблема решается простыми действиями: проверкой адреса, обновлением страницы или переходом на главную. Если вы ищете ответ на вопрос: что означает ошибка 404? — просто помните, что это не поломка, а временная трудность с доступом к информации.

Ранее мы рассказывали, как рассчитать свои отпускные или размер больничных, опираясь на новый размер МРОТ.

советы
интернет
компьютер
лайфхаки
ошибки
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сколько стоит поменять масло в двигателе: рассчитываем стоимость в регионах
Марочко сообщил о ликвидации базы иностранных боевиков под Купянском
Россиянин пошел в суд из-за исчезнувшего интернета
Один из самых разыскиваемых преступников задержан после 14 лет в бегах
Белый дом выпустил высмеивающую демократов эпитафию о шатдауне
Врач ответил, грозит ли миру новая пандемия из-за вспышки инфекции в ВСУ
Курьерам могут ограничить движение на электросамокатах по тротуарам
Россиянам повысят большинство соцвыплат в новом году
Ушел из жизни экс-уполномоченный по правам человека в Прикамье
Едим в ноябре: как приготовить брусничный крамбл за 30 минут
Пострадавшая от взрыва баллончика дихлофоса женщина скончалась в больнице
Роскачество предупредило об угрозе утечек данных через умные колонки
Южнокорейская юмористка не верила в диагноз «рак» до болезни
Экс-командир «Азова» поставил ультиматум Зеленскому
Нереально вкусные крылышки: весь секрет в маринаде!
Ценные артефакты исчезли из музея на Ближнем Востоке
Ушаков раскрыл будущее саммита России и США в Будапеште
Меладзе прошел дорогостоящее лечение в России
Учительница попала под проверку из-за издевательств над детьми
В США раскрыли, как скандал с «кошельком» Зеленского отразится на Украине
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.