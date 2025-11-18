«Правильный ход»: Лещенко поддержал уход Карпина из «Динамо»

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко заявил, что уход Валерия Карпина из клуба не стал неожиданностью. По его мнению, которое цитирует «Чемпионат», в команде не было спортивного альянса. При этом Лещенко не считает Карпина плохим тренером.

Он понимал, что не происходит должного контакта. Тяжело совмещать два поста. Не знаю, почему так получилось. Карпин декларировал, что для него главное — сборная. Это правильно и превыше всего. Думаю, это правильный ход и со стороны Карпина, и со стороны руководства клуба, — сказал Лещенко.

Карпин принял решение оставить должность главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». На данный момент клуб с 17 очками занимает десятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В последнем туре «Динамо» уступило на своем поле «Акрону» со счетом 1:2.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru заявил, что эксперимент Карпина с совмещением провалился. По его мнению, неудачные результаты столичного клуба в последних встречах перекинулись на плохую игру национальной команды против Перу и Чили.