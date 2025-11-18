Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 11:22

«Правильный ход»: Лещенко поддержал уход Карпина из «Динамо»

Лещенко: Карпин не сумел найти контакт с футболистами «Динамо»

Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко заявил, что уход Валерия Карпина из клуба не стал неожиданностью. По его мнению, которое цитирует «Чемпионат», в команде не было спортивного альянса. При этом Лещенко не считает Карпина плохим тренером.

Он понимал, что не происходит должного контакта. Тяжело совмещать два поста. Не знаю, почему так получилось. Карпин декларировал, что для него главное — сборная. Это правильно и превыше всего. Думаю, это правильный ход и со стороны Карпина, и со стороны руководства клуба, — сказал Лещенко.

Карпин принял решение оставить должность главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». На данный момент клуб с 17 очками занимает десятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В последнем туре «Динамо» уступило на своем поле «Акрону» со счетом 1:2.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru заявил, что эксперимент Карпина с совмещением провалился. По его мнению, неудачные результаты столичного клуба в последних встречах перекинулись на плохую игру национальной команды против Перу и Чили.

Лев Лещенко
ФК Динамо
Валерий Карпин
РПЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС России на Харьков 18 ноября: дроны «гасят» ДРГ в Купянске
В Подмосковье задержали троих разбойников за нападение на иностранцев
Автоэксперт объяснил, почему россияне выбирают китайские шины
Армянский суд вынес решение по делу российского бизнесмена
Россияне составили рейтинг лучших актеров 2025 года
Права покупателей недвижимости в России защитят в новом формате
Гималайский медведь забрел в школу в Приморье
Греф озвучил, сколько налогов недоплатили маркетплейсы из-за скидок
Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили
Глава Дагестана объяснил важность слов Махачева о России
Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив
Фетисов раскрыл, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах
Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!
В столице поймали серийного вора-домушника
Москалькова раскрыла сроки начала обмена посылками для пленных
Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов
Назван один неочевидный симптом, предшествующий деменции
В Госдуме ответили, какие страны Европы первыми пойдут на примирение с РФ
Мировой лидер по добыче газа завладел контрольным пакетом Aurus
В КНДР высказались о ядерных амбициях Южной Кореи
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.