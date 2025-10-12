Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 06:45

Алые шапки, которые не требуют ухода. Посадите в октябре и весной скажете спасибо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда я впервые посеяла алую маргаритку под зиму, даже не ожидала, что этот эксперимент подарит мне настоящее сокровище. Теперь этот цветок — гордость моего сада, его яркие огненные соцветия вспыхивают каждую весну одними из первых. Удивительно, но эта красота абсолютно неприхотлива — достаточно было один раз посеять семена в промерзшую ноябрьскую землю, и теперь многолетник ежегодно возрождается с новой силой.

Маргаритка прекрасно зимует без укрытия, не боится весенних заморозков и цветет с мая до поздней осени, требуя лишь минимального ухода. Её пушистые махровые соцветия напоминают крошечные георгины, а насыщенный алый цвет создает невероятно праздничное настроение в саду. Этот цветок идеально подходит для бордюров, альпийских горок и контейнеров, прекрасно сочетается с декоративными злаками и невысокими хвойниками. Главное его достоинство — способность расти на любых почвах и мириться с засухой, хотя при регулярном поливе цветение становится еще обильнее. Если вы мечтаете о ярком саде, но не готовы посвящать ему все свободное время, алая маргаритка станет вашим идеальным выбором. Этот многолетник действительно растет сам по себе, год за годом даря радость и восхищая своей жизнестойкостью.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Мария Левицкая
М. Левицкая
