Бизнесмен, спортсмен или олигарх? С кем на самом деле роман у Седоковой

Певица Анна Седокова вышла в свет с молодым человеком, которого уже назвали ее бойфрендом. Сам бизнесмен в разговоре с прессой не подтвердил любовных отношений с певицей, назвав их общение дружеским. NEWS.ru выяснил, с кем на самом деле встречается Седокова.

Когда заговорили о новых отношениях Седоковой

Долгое время Седокова не выходила в свет и лечилась в больнице от нервного срыва, который произошел после смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Он покончил с собой в декабре 2024-го. Адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что артистка не внесла финансового вклада в установку памятника на могиле спортсмена.

В январе юрист Екатерина Гордон писала в своих соцсетях, что у Седоковой есть мужчина. «Скоро всплывет история, куда Анька еще в браке в Питер к кому-то ездила. Что там за спортсмен, поговаривают», — рассказала она.

В июле Седокова впервые опубликовала пост с пышным букетом белых роз. Она выложила серию фото, намекнув, что цветы от тайного поклонника. Ее подписчики начали гадать, кто же этот незнакомец.

С кем у Седоковой роман на самом деле

Недавно Седокова появилась на одном из столичных мероприятий с мужчиной. Они танцевали и обнимались под песни Алсу. Журналисты выяснили, что предполагаемый бойфренд Анны — бизнесмен Андрей Гавриленко, который занимает пост первого заместителя директора фонда «Инносоциум». Но журналистам портала Super мужчина заявил, что его связывают с Седоковой лишь дружеские отношения.

«Анна — талантливый, яркий человек, с которым всегда интересно поговорить и поделиться мыслями. Я понимаю, что общественный интерес к Анне очень велик и любая совместная фотография вызывает массу обсуждений. Но хочу подчеркнуть: между нами нет романтических отношений. Мы просто хорошо общаемся, и я прошу не искать в этом скрытых смыслов», — сказал бизнесмен.

Анна Седокова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Но близкий знакомый Седоковой продюсер Сергей Дворцов сказал NEWS.ru, что именно Гавриленко — молодой человек Анны. «Это и есть ее новый спутник, который оберегает ее, вдохновляет, дарит подарки. То, что он решил назвать отношения с Анной дружескими, означает, что он не хочет себя афишировать в медийном пространстве», — сказал продюсер.

На вопрос NEWS.ru, зачем же он тогда пошел на мероприятие, где будут журналисты и камеры, Дворцов заметил, что все же у бизнесмена могло «взыграть тщеславие».

Несмотря на продолжающие суды с родственниками Тиммы, Анна стала выходить в свет и посещать мероприятия. Сейчас она собирается отправиться в первый за все это время тур. «У нее сейчас гастрольный график расписан уже на ближайшие три месяца вперед. Она записала альбом. Одну из песен она посвятила Тимме. Для Анны это освобождение. Таким образом она показывает себе и поклонникам то, что он всегда будет в ее душе», — сказал Дворцов.

Продюсер считает Седокову психологически закаленным человеком, который стойко переносит все невзгоды. В скором времени, по мнению Дворцова, Анна начнет сниматься во всех новогодних программах, в которых она не участвовала в прошлом году.

Что известно о браках Седоковой

Седокова была трижды замужем. Первым ее супругом был экс-капитан ФК «Динамо» (Киев) Валентин Белькевич. Он прожил с Анной два года. После развода с артисткой Белькевич вернулся к бывшей. В 2014-м он скончался от тромбоэмболии. От брака с Белькевичем у Анны есть дочь Алина.

Вторым мужем Седоковой стал украинский бизнесмен Максим Чернявский. Пара жила на две страны: Анна — в России, ее супруг — в основном в США. Их дочь Моника появилась на свет в Штатах. Седокова рассталась с ним после двух лет брака.

Третьим мужем артистки стал баскетболист Янис Тимма. В конце прошлого года Седокова решила развестись с ним. Спортсмен сильно переживал разрыв. Яниса нашли мертвым 17 декабря 2024 года. Он покончил с собой в небольшом отеле на северо-западе Москвы.

