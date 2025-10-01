Степаненко снова в топе: почему зумеры разбирают ее монологи на цитаты

Социальные сети пестрят монологами заслуженной артистки России Елены Степаненко. Зумеры массово разбирают на цитаты выступления юмористки о взаимоотношениях мужчин и женщин. Как Степаненко покорила молодежь?

Почему зумеры начали восхищаться Степаненко

Видео с Еленой Степаненко стали приобретать вирусный характер, собирая миллионы просмотров. Молодежь назвала юмористку «иконой юмора» и «королевой женского стендапа».

В комментариях зумеры отмечают, что юмористические монологи артистки по-прежнему актуальны, а также звучат по-новому, откликаясь на современные реалии.

Ролик с размышлениями Елены Степаненко о том, как расставание влияет на женщину, стал стремительно распространяться в Сети. В одном из выступлений она заметила: «Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: „Нет! Потерял! Потому что женщина не спирт: разведенная слабее не становится!“»

Шутка, возродившаяся после разрыва отношений с Евгением Петросяном, стала вирусной в соцсетях, набрав более 2 млн просмотров.

Тысячи лайков собрало видео, где Елена также с юмором рассказывала о семейной жизни. Она утверждала, что «мужика надо держать в тонусе». В своих историях она обыгрывала бытовые ситуации, где всегда была на шаг впереди.

Например, она говорила: «Я говорю: ''Солнышко, будешь кофе? '' Он говорит: ''Да, буду, конечно буду, давай неси''. Ха-ха-ха. Дурачок, не понимает. Это ж я сама с собой разговариваю».

В конце она добавляла: «Мужчина должен знать только три слова: люблю, куплю, поехали». В другом выступлении она сравнила мужчину с мышью: «Вот отдельно смотришь — да, вроде хорошенький. А в доме заведется — начинаешь травить».

«Неужели это всегда было настолько гениально? Я плачу!», «Что со мной происходит? Сижу и хохочу над Степаненко! Это прозрение!», «Раньше просто улыбалась, а сейчас рыдаю от смеха! Я наконец-то ее поняла», — пишут комментаторы.

Что известно о нынешней жизни Степаненко

Елена Степаненко давно не появляется на телевидении. По данным Telegram-канала Mash, в феврале 2025 года она закрыла юридическое лицо в РФ, через которое вела свои дела, включая доходы от выступлений и организацию концертов.

Михаил Вашуков, заслуженный артист РФ и коллега Елены Степаненко по шоу «Кривое зеркало», сообщил, что юмористка уже долгое время проживает в США. Кроме того, близкие артистки утверждают, что за ней ухаживает молодой мужчина, который значительно младше ее.

Телекритик Александр Горбунов в беседе с NEWS.ru сообщил, что Степаненко завершила карьеру юмористки и решила посвятить себя семье.

В августе стало известно, что Елена вернулась в Россию. Она готовится к съемкам в шоу на телеканале «Россия 1». Представители канала не раскрыли NEWS.ru подробностей о проекте. По некоторым данным, Степаненко выступит с новыми юмористическими номерами и также будет вести эту передачу.

