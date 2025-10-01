Сущности, личная жизнь, мнение об СВО: где сейчас Надежда Грановская

Надежда Грановская приобрела известность, став участницей женской поп-группы «ВИА Гра». Как развивается ее карьера и личная жизнь сейчас, почему она уехала из России?

Как прославилась Грановская

Грановская (урожденная Мейхер) появилась на свет 10 апреля 1982 года в украинском селе Збручовка. Она завершила обучение на факультете музыкального воспитания и хореографии в Хмельницком педагогическом училище.

В 2000 году Грановская прошла кастинг продюсера, набиравшего группу «ВИА Гра». Артистка вошла в первый состав коллектива и сначала выступала в паре с Аленой Винницкой. Они выпустили треки «Попытка № 5», «Обними меня», «Бомба» и «Я не вернусь».

В 2002 году Грановская покинула группу из-за беременности. Через месяц после рождения сына она вернулась. В 2006 году певица начала карьеру телеведущей на украинском ТВ. Но в 2009-м снова пришла в «ВИА Гру». Она оставалась в коллективе до 2011 года.

После этого Надежда начала сольную карьеру и занялась телепроектами. Также она снималась в российских шоу. Среди них — «Лед и пламя», «Один в один», «Танцы со звездами».

Правда ли, что у Грановской есть экстрасенсорные способности

Недавно Грановская в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что много лет видела разные сущности, которые, в том числе, представлялись ей в форме разных цветов. Певица также указала на занятие творчеством из страха выпустить эту силу наружу.

«Это как будто была моя часть. Личность решила заниматься творчеством, потому что я боялась выпускать ту силу, что во мне была», — сказала Грановская.

Ранее артистка также признавалась, что высшие силы давали ей «определенные знаки», когда она была еще ребенком.

«[Были] определенные ситуации, состояния, где происходило знакомство с тонким миром. И это было не просто знакомство, это было вспоминание, для чего ты здесь. Знакомство с другими цивилизациями, проявления на физическом уровне моих прошлых жизней. То есть на физическом уровне в буквальном смысле, когда в какой-то момент в тебя входит сущность. Да, сущность… Ты чувствуешь, что это ты, что это тоже ты», — рассказала Грановская.

При этом еще в 2022 году певица выступала на одном из мероприятий в немецком Штутгарте. Сообщалось, что Грановская пела песни на украинском языке. У артистки также есть своя линия одежды.

Как сложилась личная жизнь Грановской

Надежда Грановская в августе 2002 года родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко.

«Родила я от него, потому что хотела ребенка. Это был мой выбор. Но я все равно чувствовала, что наверняка эти отношения ненадолго. Александр не был моей судьбой. Он не был тем человеком, с которым я могла бы связать свою жизнь», — рассказывала экс-вокалистка «ВИА Гры» об отце первого ребенка.

Позже исполнительница познакомилась с Михаилом Уржумцевым, генеральным директором «Мэлон Фэшн Груп», куда входят три бренда одежды. По словам Грановской, они впервые встретились на презентации коллекции одежды актрисы Ренаты Литвиновой.

В марте 2012 года Грановская родила дочь Анну от Уржумцева. Спустя два года пара узаконила отношения, а в октябре 2015 года появилась на свет их вторая дочь Мария.

Говорила ли Грановская об СВО

После начала спецоперации Надежда Грановская уехала из России в Германию. Там она записала обращение, где поблагодарила россиян за поддержку Украины.

«Хочу обратиться к русским. Многие пишут, как вам стыдно, что вы молитесь за наш украинский народ. Русские, которые давно уже проснулись и понимают, что происходит в их стране, и понимают, что происходит на Украине», — сообщила певица.

Певица назвала себя аполитичной, так как, по ее словам, «идеальной власти не существует». Тем не менее, она выразила уверенность в победе Украины.

