Экс-солистка «ВИА Гры» связала свое творчество с умением видеть сущности Грановская заявила, что начала заниматься творчеством из страха видеть сущности

Экс-солистка музыкального коллектива «ВИА Гра» Надежда Грановская в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что много лет видела разные сущности, которые, в том числе, представлялись ей в форме разных цветов. Певица также указала на занятие творчеством из страха выпустить эту силу наружу.

Это как будто была моя часть. Личность решила заниматься творчеством, потому что я боялась выпускать ту силу, что во мне была, — сказала Грановская.

Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что продюсер Константин Меладзе отдавал группе «ВИА Гра» лучшие хиты, поэтому коллектив приобрел большую популярность в 2000-е годы. По его словам, слушатели следили за творчеством группы и интересовались жизнями солисток Веры Брежневой, Надежды Грановской и Анны Седоковой.

До этого Меладзе заявил, что закрывает коллектив «ВИА Гра». Он поблагодарил всех, кто был причастен к проекту на протяжении 25 лет, пожелав мира и благополучия, и выразил надежду на то, что песни группы будут слушать еще долгие годы. Также композитор поделился новой и последней песней коллектива под названием Galileo.