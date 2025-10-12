Россиян могут заставить ходить на работу с температурой 39 градусов

Издание «Главный региональный» сообщило, что россиянам могут пересмотреть условия выдачи больничных листов, часть заболеваний перестанет быть причиной для пропуска работы. По мнению журналистов, на работу могут отправить сотрудников с температурой тела 39 градусов. Официально эту информацию не комментировали.

В издании сообщили, что россиянам будет положен больничный во время лечения в санатории, при уходе за близкими родственниками и пожилыми членами семьи. Также листок временной нетрудоспособности смогут получить люди на карантине, а также граждане, проходящие через процедуру усыновления или установки протезов в условиях стационара. Кроме того, больничный будут выдавать беременным женщинам, добавили журналисты.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 2026 года самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные. По его словам, для этого нужно будет застраховаться в Социальном фонде и перечислять туда взносы ежемесячно.

Также стало известно, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к 2028 году превысит 258 тыс. рублей в месяц. В 2027 году показатель составит более 238 тыс. рублей.