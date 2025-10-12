Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 13:50

Россиян могут заставить ходить на работу с температурой 39 градусов

Glavny.tv: россиянам пересмотрят условия выдачи больничных

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Издание «Главный региональный» сообщило, что россиянам могут пересмотреть условия выдачи больничных листов, часть заболеваний перестанет быть причиной для пропуска работы. По мнению журналистов, на работу могут отправить сотрудников с температурой тела 39 градусов. Официально эту информацию не комментировали.

В издании сообщили, что россиянам будет положен больничный во время лечения в санатории, при уходе за близкими родственниками и пожилыми членами семьи. Также листок временной нетрудоспособности смогут получить люди на карантине, а также граждане, проходящие через процедуру усыновления или установки протезов в условиях стационара. Кроме того, больничный будут выдавать беременным женщинам, добавили журналисты.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 2026 года самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные. По его словам, для этого нужно будет застраховаться в Социальном фонде и перечислять туда взносы ежемесячно.

Также стало известно, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к 2028 году превысит 258 тыс. рублей в месяц. В 2027 году показатель составит более 238 тыс. рублей.

