05 октября 2025 в 20:13

Названы новые суммы выплат по больничным в ближайшие три года

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к 2028 году превысит 258 тыс. рублей в месяц, следует из материалов проекта бюджета Социального фонда России. В 2027 году показатель составит более 238 тыс. рублей.

В 2026 году россияне со стажем до пяти лет смогут получать до 124,5 тыс. рублей, от пяти до восьми лет — 166 тыс. рублей, а при стаже свыше восьми лет — 207 тыс. рублей. В 2027 году суммы увеличатся до 143 тыс., 191 тыс. и 238 тыс. рублей соответственно.

К 2028 году выплаты достигнут 154 тыс. рублей, 206 тыс. и 258 тыс. руб. в зависимости от стажа. При средней длительности больничного 11 дней максимальный размер пособия составит 75 тыс. рублей в 2026 году, 86 тыс. рублей — в 2027-м и 93 тыс. рублей — в 2028-м.

В проекте бюджета СФР заложены средства на выплаты пособий по временной нетрудоспособности. В 2026 году на эти цели планируется направить 859,3 млрд рублей, в 2027 году — 946,1 млрд рублей, а в 2028-м — около 1 трлн рублей.

Кроме того, документ предусматривает финансирование пособий родителям, ухаживающим за заболевшими детьми младше восьми лет. На это планируется выделить 4,2 млрд рублей в 2026 году, 4,7 млрд рублей — в 2027-м и 5 млрд рублей — в 2028 году.

Ранее психиатр Диана Генварская объяснила, что работник вправе взять больничный из-за панических атак, если он обратится в психоневрологический диспансер и получит соответствующий диагноз. Она отметила, что дать оценку такому состоянию сможет исключительно специалист.

