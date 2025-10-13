Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 19:21

В России назвали точную дату масштабной войны с НАТО

Комбриг Шарафиев: в Германии не исключили столкновения России и НАТО в 2029 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия и Североатлантический альянс могут пойти на открытое столкновение в 2029 году, заявил в интервью «Царьграду» командир бригады «Святой Георгий» Союза добровольцев Донбасса Эдуард Шарафиев. По его словам, именно такие прогнозы делают немецкие политики.

Европа боится, что после победы на Украине Россия пойдет на Европу. Эти страхи заставляют европейцев перестраивать свои экономики на военный лад под гипотетические задачи будущего [противостояния] с Россией. В Германии, по крайней мере, открыто заявляют, что такое [столкновение]якобы произойдет в 2029 году, — подчеркнул Шарафиев.

По словам комбрига, за счет кризиса на Украине страны Европы пытаются выиграть для себя время. Также ситуация выгодна Западу с финансовой точки зрения — с помощью военных заказов государства пытаются обеспечить рост экономики, добавил военный.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что НАТО приступила к воздушным учениям по отработке ядерного сдерживания под кодовым названием Steadfast Noon. В своем заявлении он подчеркнул, что маневры являются плановыми и не предполагают применения реального ядерного оружия.

