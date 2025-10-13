Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 19:35

Жестоко избитого в Калининграде подростка прооперировали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избитый 18-летним юношей в Калининграде подросток перенес сложную операцию в Детской областной больнице, рассказал отец пострадавшего «Клопсу». Он отметил, что операция продолжалась более трех с половиной часов. Она завершилась успешно.

Я приезжаю в больницу: лицо все в разрезах, швах и отеках. <…> Глаз красный и заплывший — это очень тяжелое зрелище, — признался мужчина.

Отец также поделился, что после того как было возбуждено уголовное дело, адвокат обвиняемого предложил семье принести извинения. Но после операции с отцом мальчика никто не связался, чтобы выяснить, как пострадавший себя чувствует. Мужчина предположил, что инициатива с извинениями, возможно, была предпринята с целью смягчить наказание, а не из истинного стремления загладить вину.

Сообщалось, что инцидент произошел 5 октября в микрорайоне имени Космодемьянского. Подросток пострадал в результате конфликта, начавшегося с перепалки. У мальчика диагностированы серьезные травмы, включая повреждения глазницы и переломы челюсти, скуловой и височной костей. Отец пострадавшего сообщил, что есть вероятность потери зрения.

Калининград
подростки
избиения
операции
