Протестовать на улицах Тбилиси станет опаснее

В Грузии могут усилить ответственность за нарушения на акциях протеста. Соответствующие законопроекты внесла в парламент правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Так, участники митингов, скрывающие лица масками, применяющие слезоточивые вещества или блокирующие дороги, получат до 15 суток ареста, а организаторы — до 20 суток. Протесты, продолжающиеся после официального запрета МВД, с оружием и пиротехников будут караться 60-суточным арестом. При повторном нарушении — срок в тюрьме. Также в УК Грузии введут последствия за третий отказ подчиниться полиции или оскорбление силовиков.

Накануне в Грузии провел массовый протест — около двух тысяч человек двигались по проспекту Руставели. Участники несли флаги Грузии и Евросоюза, среди них также виднелись флаги США и Украины. Полицейских рядом с местом проведения акции не было замечено.

