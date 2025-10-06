Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 20:15

«Глазницы в труху»: юноша жестоко избил 14-летнего школьника

В Калининграде 18-летний юноша жестоко избил 14-летнего школьника

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Калининграде 18-летний молодой человек жестоко избил 14-летнего подростка, в результате чего пострадавший получил тяжелые травмы, сообщает издание «Клопс». Инцидент произошел 5 октября в микрорайоне имени Космодемьянского. По версии отца избитого, конфликт начался с перепалки, когда 14-летний юноша и его 16-летний друг гуляли и встретили знакомого с приятелем.

Подростки завели разговор о том, кто куда поступил после школы. Услышав ответы, 18-летний парень начал оскорблять собеседников, назвав их «сосунками» и обвинив в том, что они «сидят на маминых шеях». Несмотря на возражения подростков, агрессор продолжил хамить и первым полез в драку, сосредоточив основной удар на 14-летнем юноше.

Доктор сказал, что кости глазницы разбиты «в труху», осколок задел зрительный нерв. Есть вероятность потери зрения, — сообщил отец подростка.

Помимо этого, в результате нападения подросток получил черепно-мозговую травму и сложные переломы челюсти, скуловой и височной костей. В ближайшее время пострадавшему предстоит серьезная операция. Личность подозреваемого установлена, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Воронеже группа подростков избила двух девочек, их госпитализировали. Инцидент произошел вечером 2 октября во дворе на улице Минской. Школьниц 11 и 14 лет били ногами в живот, возили лицами по асфальту и даже перекидывали через забор.

Калининград
подростки
школьники
побои
