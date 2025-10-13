Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 20:30

Земляную грушу надо срочно кушать! Готовим салат и оладьи из топинамбура

Земляную грушу надо срочно кушать! Готовим салат и оладьи из топинамбура

Октябрь — идеальное время, чтобы пересмотреть свой рацион и сделать его более полезным. Один из главных ответов на вопрос, какие продукты нужно есть в октябре для поддержки здоровья, — это топинамбур, или земляная груша. Этот солнечный корень созревает как раз к осени и становится настоящей витаминной бомбой.

Кратко о пользе: топинамбур — рекордсмен по содержанию инулина, который полезен для микрофлоры кишечника и помогает регулировать уровень сахара в крови. Он богат витаминами С, В, калием, железом и антиоксидантами, что укрепляет иммунитет, благотворно влияет на пищеварение и помогает сохранить энергию в хмурый сезон.

Простые и полезные рецепты

Витаминный салат. Натрите на крупной терке 200 г очищенного топинамбура, одно яблоко и одну морковь. Сбрызните лимонным соком, заправьте ложкой растительного масла или сметаны. Сытный и хрустящий салат готов!

Запеченный топинамбур. Очищенные клубни нарежьте дольками, сбрызните оливковым маслом, посолите, посыпьте прованскими травами. Запекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки. Отличная альтернатива картофелю!

Сытные оладьи. Натрите 300 г топинамбура, смешайте с яйцом, 2–3 ст. л. муки и солью. Обжаривайте на разогретой сковороде с двух сторон. Подавайте со сметаной.

Включая топинамбур в свое меню, вы не только разнообразите питание, но и сделаете осенний рацион по-настоящему целебным. Это один из продуктов, которые нужно есть в октябре, чтобы встретить зиму бодрыми и полными сил.

Ранее мы делились рецептом полезного для фигуры десерта из ржаной муки!

Валентина Еремеева
В. Еремеева
