Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 21:11

Двое саперов МЧС получили ранения при разминировании ЛЭП в ДНР

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Двое саперов МЧС России по ДНР пострадали в ходе разминирования ЛЭП, сообщили в Telegram-канале регионального ведомства. Их доставили в больницу.

Двое саперов Специализированного спасательного центра получили ранения во время обследования освобожденной территории на наличие боеприпасов <…> Один сотрудник проходит лечение амбулаторно, второго прооперировали и он находится в состоянии средней степени тяжести, — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Отмечается, что саперы службы ежедневно работают на территории республики, проверяя участки на «опасные находки». В том числе сотрудники МЧС выезжают в освобожденные населенные пункты. За 2025 год саперы нашли и обезвредили около 80 тыс. боеприпасов, добавили в ведомстве.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Московское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ. Успешные действия провели бойцы группировки войск «Центр». Также военнослужащие ВС России зашли в восточные районы населенного пункта Димитров. В ведомстве уточняли, что военные вели наступление в районе жилых кварталов.

ДНР
ЛЭП
саперы
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Его триумф»: Трампа разместили на обложке журнала Time
Jerusalem Post выложила портрет Трампа из фото израильских заложников
Зеленский рассказал, как собирается бороться с дронами
Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в ДНР, есть жертвы
Посольство России раскрыло важную деталь в скандале с депортацией из Латвии
ЕС пообещал выделить Украине €100 млн на зиму
В Минфине заверили, что налоговые изменения не станут ударом для бизнеса
Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира
В МЧС рассказали, сколько боеприпасов обезвредили в 2025 году в ДНР
Зеленский получил приглашение из Белого дома
Вкус, который согревает душу: советские макароны по-флотски снова в моде
Двое саперов МЧС получили ранения при разминировании ЛЭП в ДНР
В Корее анонсировали строительство бункера, который выдержит ядерный удар
Бывший чиновник администрации Порошенко сбежал с Украины
Перебои с электричеством вызвали ажиотаж на пауэрбанки среди украинцев
До 4000 рублей за кг: цены на кофе рванули вверх, как они вырастут в 2026-м
В Черном море утонул сухогруз с украинским экипажем
Каменщик Киркорова пригрозил поп-королю судебным иском
Жильцы замуровали квартиру монтажной пеной, чтобы спастись от тараканов
Израиль получил через Красный Крест останки четырех заложников
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.