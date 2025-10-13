Двое саперов МЧС получили ранения при разминировании ЛЭП в ДНР

Двое саперов МЧС России по ДНР пострадали в ходе разминирования ЛЭП, сообщили в Telegram-канале регионального ведомства. Их доставили в больницу.

Двое саперов Специализированного спасательного центра получили ранения во время обследования освобожденной территории на наличие боеприпасов <…> Один сотрудник проходит лечение амбулаторно, второго прооперировали и он находится в состоянии средней степени тяжести, — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Отмечается, что саперы службы ежедневно работают на территории республики, проверяя участки на «опасные находки». В том числе сотрудники МЧС выезжают в освобожденные населенные пункты. За 2025 год саперы нашли и обезвредили около 80 тыс. боеприпасов, добавили в ведомстве.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Московское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ. Успешные действия провели бойцы группировки войск «Центр». Также военнослужащие ВС России зашли в восточные районы населенного пункта Димитров. В ведомстве уточняли, что военные вели наступление в районе жилых кварталов.