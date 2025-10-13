Освобожден еще один населенный пункт в ДНР

ВС РФ освободили населенный пункт Московское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ. Успешные действия провели бойцы группировки войск «Центр».

Подразделения группировки войск «Центр» активными наступательными действиями освободили населенный пункт Московское ДНР, — сообщили в оборонном ведомстве.

Также военнослужащие ВС РФ зашли в восточные районы населенного пункта Димитров. В настоящее время там развивается наступление в жилых кварталах, добавили в Минобороны.

Тем временем стало известно, что российские военные полностью ликвидировали штурмовую группу ВСУ в Сумской области на севере страны. Боевые действия происходили в районе населенного пункта Кондратовка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска продолжают наступление и «проламывают» оборону ВСУ в Днепропетровской области. По его словам, задачи на данном направлении выполняет группировка войск «Восток». Также Пушилин заявил, что ВС РФ практически окружили группировку противника в Родинском. Населенный пункт расположен под Красноармейском (Покровске).