13 октября 2025 в 11:07

Пушилин заявил о «проломе» обороны ВСУ в Днепропетровской области

Пушилин: российские войска прорвали оборону ВСУ в Днепропетровской области

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Андрей Любимов/РБК/NEWS.ru

Российские войска продолжают наступление и «проламывают» оборону Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, продвигается «Восточная группировка войск».

Проламывает оборону на территории уже Днепропетровской области Восточная группировка войск, — сказал глава ДНР.

Пушилин докладывал, что ВС РФ практически окружили группировку противника в Родинском. Населенный пункт расположен под Красноармейском (украинское название — Покровск). По словам главы ДНР, подразделения ВСУ оказались скованы.

До этого глава республики сообщал, что российские военные продолжают наступательные действия в районе Красноармейско-Дмитровской агломерации. Сейчас наиболее интенсивные бои, по его словам, идут в южной части Красноармейска и на подступах к городу. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

Кроме того, стало известно, что военнослужащие ВС России в течение недели нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам противника. В операциях использовались высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты. Также армия России уничтожила склады горючего и места хранения и подготовки к запуску БПЛА.

