Российские бойцы разгромили штурмовую группу ВСУ на севере Украины Бойцы РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ в районе Кондратовки в Сумской области

Российские военные полностью ликвидировали штурмовую группу Вооруженных сил Украины в Сумской области на севере страны, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Боевые действия происходили в районе населенного пункта Кондратовка.

ВСУ провели одну контратаку в районе Кондратовки силами 158-й отдельной механизированной бригады. В ходе комплексного огневого поражения атака отражена, вражеская штурмовая группа полностью уничтожена, — говорится в сообщении.

Ранее командир 225-го штурмового полка ВСУ Олег Ширяев уснул после застолья и стал причиной неудачной контратаки в районе Кондратовки. Штурмовая группа была полностью уничтожена. Вечером Ширяева нашли спящим в заброшенном здании вблизи штаба полка.

До этого российские военные на Константиновском направлении в ДНР поразили автотранспорт, наземный робототехнический комплекс и три квадроцикла, а также украинскую систему управления беспилотниками. Министерство обороны России подчеркнуло эффективность операторов БПЛА в выявлении целей.