Бывший чиновник администрации Порошенко сбежал с Украины

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев сбежал из страны, сообщает издание «Инсайдер». Отмечается, что в мае у бывшего чиновника проводили обыск сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) страны.

По информации журналистов, Елисеев сбежал с Украины через пропускной пункт «Устилуг» на границе с Польшей. Сотрудникам погранслужбы он предъявил документы о якобы командировке.

Ранее глава охраны Порошенко протаранил авто с женщиной и начал угрожать пострадавшей. Автоледи получила серьезные травмы, а представитель бывшего лидера начал запугивания, чтобы замять дело.

