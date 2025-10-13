Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 21:07

Бывший чиновник администрации Порошенко сбежал с Украины

Экс-чиновник администрации Порошенко покинул Украину

Константин Елисеев Константин Елисеев Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев сбежал из страны, сообщает издание «Инсайдер». Отмечается, что в мае у бывшего чиновника проводили обыск сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) страны.

По информации журналистов, Елисеев сбежал с Украины через пропускной пункт «Устилуг» на границе с Польшей. Сотрудникам погранслужбы он предъявил документы о якобы командировке.

Ранее глава охраны Порошенко протаранил авто с женщиной и начал угрожать пострадавшей. Автоледи получила серьезные травмы, а представитель бывшего лидера начал запугивания, чтобы замять дело.

До этого украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК) выяснил, что семья бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова владеет квартирами и виллами в США. В общей сложности в их распоряжении восемь объектов элитной недвижимости. У него три квартиры во Флориде, одна — в Нью-Йорке и четыре виллы близ Майами. По данным ЦПК, часть этого жилья родственники бывшего министра арендуют, в то время как другая часть находится в их непосредственной собственности.

