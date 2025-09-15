Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 14:38

Охранник Порошенко протаранил авто с женщиной на красный

Глава охраны Порошенко протаранил авто с женщиной и начал угрожать пострадавшей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Начальник охраны экс-президента Украины Петра Порошенко протаранил на красный сигнал светофора авто, внутри которого находилась женщина, передает Telegram-канал SHOT. Пострадавшая получила серьезные травмы, а представитель бывшего лидера начал ей угрожать, чтобы замять дело.

Инцидент произошел 13 сентября в Одессе на пересечении улиц Еврейская и Караванского. Начальник охраны Порошенко за рулем черного JAC проскочил на красный и столкнулся с Renault. После аварии виновник оперативно снял номера с обоих авто и предложил девушке «договориться», но встретил отказ, после чего последовали угрозы. Авторы канала уточнили, что сам Порошенко не принес извинений пострадавшей и не предложил компенсацию.

Ранее супруга Порошенко Марина подала в суд иск о разделе совместного имущества. Отмечается, что семейная пара в 2024 году заработала 4,6 млрд гривен (примерно 9,15 млрд рублей). В их собственности находится 20 объектов недвижимости и коллекция автомобилей и мотоциклов.

Также в украинской столице стартовал судебный процесс по иску экс-президента к действующему главе государства Владимиру Зеленскому. Нардеп Ирина Геращенко сообщала, что лидер «Европейской солидарности» оспаривает законность санкций, введенных против него.

Петр Порошенко
Украина
Одесса
аварии
