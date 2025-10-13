Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 21:01

Перебои с электричеством вызвали ажиотаж на пауэрбанки среди украинцев

Депутат Рады Гетманцев: цены на пауэрбанки выросли на сотни процентов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Цены на пауэрбанки и портативные зарядные станции стремительно выросли на Украине на фоне участившихся перебоев с электроснабжением, сообщил депутат Верховной рады, глава комитета по финансам Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале. По его словам, стоимость оборудования подскочила на сотни процентов.

В этой конкретной ситуации речь идет прежде всего о вопросе моральных качеств... Спекулировать на товарах первой необходимости, пытаться «нагреть» людей вместо сохранения на рыночных условиях доступности источников света и тепла... просто аморально, — заявил он.

Украинские СМИ писали о перебоях с электроснабжением в Одессе. В отдельных районах города также прекращена подача воды. Международная служба мониторинга интернета NetBlocks зафиксировала в Одессе серьезное снижение уровня интернет-соединения, что связано со скачками напряжения.

До этого военный эксперт Михаил Тимошенко заявил, что массированные удары по энергетике Украины наносят значительный ущерб системе снабжения ВСУ. По его словам, перебои с электричеством парализуют работу железных дорог.

Украина
цены
электричество
перебои
зарядные устройства
