13 октября 2025 в 21:13

Вкус, который согревает душу: советские макароны по-флотски снова в моде

Вкус, который согревает душу: советские макароны по-флотски снова в моде

Если бы нужно было выбрать символ домашней кухни СССР, то макароны по-флотски точно заняли бы одно из первых мест. Это блюдо готовили повсюду — в общежитиях, на дачах, в школьных столовых и, конечно, дома. Простое, сытное и невероятно ароматное, оно было любимым ужином миллионов советских семей.

Для классического варианта понадобится 300 граммов макарон — чаще всего рожки или перья, 200 граммов мясного фарша, одна небольшая луковица, соль, перец и ложка растительного масла. Макароны отваривают до готовности, промывают и откидывают на дуршлаг. В это время на сковороде обжаривают мелко нарезанный лук до золотистого цвета, добавляют фарш и жарят до легкой румяности, приправляя солью и перцем. Затем соединяют мясо с макаронами и хорошо прогревают вместе, чтобы каждая макаронина пропиталась вкусом жареного мяса и лука.

И вот оно — то самое блюдо, пахнущее теплом и уютом, вкус которого невозможно забыть. Макароны по-флотски всегда были символом сытного, честного и настоящего обеда, когда все просто, но от этого только вкуснее.

Ранее мы поделились рецептом пельменей из 90-х.

макароны
фарш
ужин
готовка
Анна Скворцова
А. Скворцова
