Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 октября 2025 в 17:00

Тренера школы «Спартака» уволили после видео с избиением детей

Mash: тренер хоккейной академии «Спартака» избил восьмилетнего ученика клюшкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренера хоккейной академии «Спартака» уволили после публикации видео, где он избил восьмилетнего воспитанника клюшкой и толкнул его на лед, передает Telegram-канал «Mash на спорте». Инцидент произошел во время дополнительной тренировки, когда мужчина применял «своеобразные методы воспитания» к детям 2017 года рождения.

В академии, считающейся одной из лучших хоккейных школ страны, заявили о немедленном увольнении тренера. Родителям пострадавшего ребенка принесли извинения.

Ранее в Королеве подростки стали жертвами нападения продавца после их попытки обратить внимание на некачественные продукты. Группа школьников помогала местной общественнице Галине Жуковой в рейде по проверке нелегального рынка. В результате один из школьников получил травмы: ушибы спины, гематому в области паха и синяк под глазом.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что в образовательных учреждениях следует ввести обязательные занятия по самообороне. Так он прокомментировал инцидент с перцовым баллончиком в екатеринбургской школе. По его словам, властям следует ограничить продажу данного средства защиты в открытом доступе.

тренеры
Спартак
увольнения
избиения
дети
