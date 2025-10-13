Тренера школы «Спартака» уволили после видео с избиением детей

Тренера хоккейной академии «Спартака» уволили после публикации видео, где он избил восьмилетнего воспитанника клюшкой и толкнул его на лед, передает Telegram-канал «Mash на спорте». Инцидент произошел во время дополнительной тренировки, когда мужчина применял «своеобразные методы воспитания» к детям 2017 года рождения.

В академии, считающейся одной из лучших хоккейных школ страны, заявили о немедленном увольнении тренера. Родителям пострадавшего ребенка принесли извинения.

