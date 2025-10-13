Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 18:39

На Солнце произошло более десятка мощных вспышек за одни сутки

Лаборатория ИКИ РАН зафиксировала 15 вспышек на Солнце 13 октября

Фото: NASA/Global Look Press

За текущие сутки на Солнце было зарегистрировано 15 значительных вспышек, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Согласно данным мониторинга, три из зафиксированных событий относятся к мощному классу М, а остальные 12 — к среднему классу С.

С полуночи по московскому времени на Солнце произошло 15 вспышек, три из которых сильные, уровня M, — сказано в сообщении.

Специалисты отметили, что в настоящее время на солнечном диске наблюдается формирование двух крупных активных областей, которые и являются источником повышенной активности. Эти области представляют собой зоны с интенсивными магнитными полями, где регулярно происходят взрывные процессы выделения энергии.

Все солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять основных категорий, где класс А является наиболее слабым, а класс Х — наиболее мощным. Каждое последующее буквенное обозначение соответствует десятикратному увеличению интенсивности излучения, регистрируемого на земной орбите.

Ранее на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности М. Выброс энергии продолжался 45 минут. Также в начале октября стало известно о вспышке на Солнце класса М1.5, сопровождавшейся выбросом плазмы в направлении Земли. Специалисты подчеркнули, что это было первое событие подобной мощности в рамках всплеска солнечной активности, наблюдаемого с конца сентября.

