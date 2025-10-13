На Солнце произошло более десятка мощных вспышек за одни сутки

За текущие сутки на Солнце было зарегистрировано 15 значительных вспышек, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Согласно данным мониторинга, три из зафиксированных событий относятся к мощному классу М, а остальные 12 — к среднему классу С.
Специалисты отметили, что в настоящее время на солнечном диске наблюдается формирование двух крупных активных областей, которые и являются источником повышенной активности. Эти области представляют собой зоны с интенсивными магнитными полями, где регулярно происходят взрывные процессы выделения энергии.
Все солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять основных категорий, где класс А является наиболее слабым, а класс Х — наиболее мощным. Каждое последующее буквенное обозначение соответствует десятикратному увеличению интенсивности излучения, регистрируемого на земной орбите.
Ранее на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности М. Выброс энергии продолжался 45 минут. Также в начале октября стало известно о вспышке на Солнце класса М1.5, сопровождавшейся выбросом плазмы в направлении Земли. Специалисты подчеркнули, что это было первое событие подобной мощности в рамках всплеска солнечной активности, наблюдаемого с конца сентября.