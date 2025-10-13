Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 19:47

Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Мадагаскар

МИД РФ: россиянам стоит воздержаться от поездок в Мадагаскар из-за кризиса

Фото: Li Yahui/Global Look Press

Жителям России стоит воздержаться от поездок в Мадагаскар в связи с острой фазой внутреннего кризиса, сообщили в МИД РФ. Туристам, уже находящимся на острове, рекомендуется избегать мест с большим скоплением людей.

Республика Мадагаскар переживает острую фазу внутреннего кризиса. В столице Антананариву и других крупных городах страны проходят массовые протестные выступления, перерастающие в столкновения с силами правопорядка. <…> МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки, уже находящимся на острове — избегать мест массового скопления людей, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ведомстве сообщили об имеющихся жертвах. Также отмечается, что в республике действует комендантский час.

Ранее администрация президента Мадагаскара Андри Радзуэлину объявила о попытке насильственного захвата власти. Это произошло после того, как военные присоединились к протестам, начавшимся в сентябре. Глава государства осудил дестабилизирующие действия и призвал к единству для защиты конституционного порядка.

Мадагаскар
россияне
МИД РФ
туристы
кризисы
