На родине лемуров объявили о попытке военного переворота

В Мадагаскаре фиксируется попытка незаконного и насильственного захвата власти, пишет Reuters со ссылкой на администрацию президента Андри Радзуэлину. Глава островного государства решительно осудил все попытки дестабилизировать ситуацию и призвал все политические и общественные силы объединиться ради «защиты конституционного порядка и национального суверенитета».

В воскресенье администрация президента Мадагаскара заявила, что в африканской стране происходит «попытка незаконного и насильственного захвата власти», не предоставив при этом никаких подробностей. Это произошло на следующий день после того, как некоторые солдаты присоединились к протестному движению, которое началось в прошлом месяце, — сказано в материале.

Корпус кадрового управления армии (CAPSAT) обратился к военным с призывом не подчиняться приказам Радзуэлины. Протесты молодежи, начавшиеся 25 сентября, представляют собой самое серьезное испытание для правления Раджоэлины с момента его переизбрания в 2023 году, объяснили аналитики.

CAPSAT претендует на роль нового источника военного командования, — сказано в сообщении ведомства.

До этого посольство РФ призвало россиян отказаться от поездок на Мадагаскар, пока ситуация там не нормализуется. Тем, кто уже находится на острове, посоветовали быть осторожными. В конце сентября Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявляло, что в ходе массовых протестов на Мадагаскаре и последовавших столкновений погибли не менее 22 человек.