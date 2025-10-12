Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 13:25

На родине лемуров объявили о попытке военного переворота

Президент Мадагаскара Радзуэлина сообщил о попытке захватить власть в стране

Фото: Sitraka Rajaonarison/XinHua/Global Look Press

В Мадагаскаре фиксируется попытка незаконного и насильственного захвата власти, пишет Reuters со ссылкой на администрацию президента Андри Радзуэлину. Глава островного государства решительно осудил все попытки дестабилизировать ситуацию и призвал все политические и общественные силы объединиться ради «защиты конституционного порядка и национального суверенитета».

В воскресенье администрация президента Мадагаскара заявила, что в африканской стране происходит «попытка незаконного и насильственного захвата власти», не предоставив при этом никаких подробностей. Это произошло на следующий день после того, как некоторые солдаты присоединились к протестному движению, которое началось в прошлом месяце, — сказано в материале.

Корпус кадрового управления армии (CAPSAT) обратился к военным с призывом не подчиняться приказам Радзуэлины. Протесты молодежи, начавшиеся 25 сентября, представляют собой самое серьезное испытание для правления Раджоэлины с момента его переизбрания в 2023 году, объяснили аналитики.

CAPSAT претендует на роль нового источника военного командования, — сказано в сообщении ведомства.

До этого посольство РФ призвало россиян отказаться от поездок на Мадагаскар, пока ситуация там не нормализуется. Тем, кто уже находится на острове, посоветовали быть осторожными. В конце сентября Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявляло, что в ходе массовых протестов на Мадагаскаре и последовавших столкновений погибли не менее 22 человек.

Мадагаскар
госперевороты
острова
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко назвал главную проблему в урегулировании конфликта на Украине
Лукашенко раскрыл, когда Украина может исчезнуть как государство
Спасатель назвал главную ошибку пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых
Лукашенко назвал условие, при котором Зеленский пойдет на переговоры
Под чужую дудку: как распознать манипулятора и дать отпор
Диетолог предупредила об опасности одержимости ЗОЖ
Лукашенко раскрыл метод Трампа по вопросу поставок Tomahawk
В Британии бьют тревогу из-за волны преступности в Лондоне
Врач назвала необычный признак скрытой депрессии
В России растет спрос на необычную бьюти-процедуру
Россиян заставят ходить на работу с жаром в 39 градусов
Белоруссия использует на учениях опыт России в СВО
Система будет контролировать въезд и выезд украинцев в Европу
Мэр предупредил жителей Днепра о непростой зиме без отопления
В Китае раскрыли, как Путин привел в трепет противников России
В российском регионе перевернулась маршрутка с пассажирами
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА в двух регионах России
Ушаков указал на важную деталь в урегулировании на Украине
Россиянам рассказали о ночной привычке, провоцирующей головные боли
Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве экс-вокалиста Lostprophets
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.