Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 11:42

Россиян призвали отказаться от поездок на Мадагаскар

Посольство России рекомендовало туристам отказаться от поездок на Мадагаскар

Поврежденный автомобиль и поврежденные витрины магазинов в торговом районе Антананариву, столицы Мадагаскара Поврежденный автомобиль и поврежденные витрины магазинов в торговом районе Антананариву, столицы Мадагаскара Фото: Sitraka Rajaonarison/XinHua/Global Look Press

Российским туристам рекомендуется отказаться от поездок на Мадагаскар, пока ситуация там не нормализуется, сообщило российское посольство в республике. Тех, кто уже находится на острове, призывают соблюдать осторожность, передает ТАСС.

Посольство усилило внутренние меры безопасности и выпустило рекомендации находящимся на острове российским гражданам соблюдать осторожность и воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, а туристам, планирующим поездку в страну, — отложить ее до нормализации обстановки, — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что обстановка в столице Антананариву и других крупных городах остается напряженной, продолжаются массовые протесты с участием молодежи и студентов. При этом дипломаты добавили, что правоохранительным органам удалось взять ситуацию под контроль, грабежи и беспорядки практически прекратились, что позволило возобновить работу магазинам, учебным заведениям и заправочным станциям.

В диппредставительстве также сообщили, что власти Мадагаскара опровергли информацию о 22 погибших, однако жертвы и раненые в ходе протестов есть. При этом точные цифры установить не представляется возможным. Данных о пострадавших российских гражданах в посольство не поступало.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявляло, что в ходе массовых протестов на Мадагаскаре и последовавших столкновений погибло не менее 22 человек. Более 100 человек получили ранения. Волнения были вызваны регулярными отключениями воды и электричества.

Россия
посольства
Мадагаскар
рекомендации
туристы
поездки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собянин объяснил, почему благодарен недовольству 60% москвичей
Правительство Афганистана ответило на обвинения в запрете интернета
Следствие возбудило дело после гибели ребенка на базе отдыха в регионе РФ
Военэксперт назвал направления наступления ВСУ
Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?»: Тарасова о перезапуске карьеры Валиевой у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.