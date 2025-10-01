Россиян призвали отказаться от поездок на Мадагаскар Посольство России рекомендовало туристам отказаться от поездок на Мадагаскар

Российским туристам рекомендуется отказаться от поездок на Мадагаскар, пока ситуация там не нормализуется, сообщило российское посольство в республике. Тех, кто уже находится на острове, призывают соблюдать осторожность, передает ТАСС.

Посольство усилило внутренние меры безопасности и выпустило рекомендации находящимся на острове российским гражданам соблюдать осторожность и воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, а туристам, планирующим поездку в страну, — отложить ее до нормализации обстановки, — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что обстановка в столице Антананариву и других крупных городах остается напряженной, продолжаются массовые протесты с участием молодежи и студентов. При этом дипломаты добавили, что правоохранительным органам удалось взять ситуацию под контроль, грабежи и беспорядки практически прекратились, что позволило возобновить работу магазинам, учебным заведениям и заправочным станциям.

В диппредставительстве также сообщили, что власти Мадагаскара опровергли информацию о 22 погибших, однако жертвы и раненые в ходе протестов есть. При этом точные цифры установить не представляется возможным. Данных о пострадавших российских гражданах в посольство не поступало.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявляло, что в ходе массовых протестов на Мадагаскаре и последовавших столкновений погибло не менее 22 человек. Более 100 человек получили ранения. Волнения были вызваны регулярными отключениями воды и электричества.