Россиян призвали отказаться от поездок на Мадагаскар

Российским туристам рекомендуется отказаться от поездок на Мадагаскар, пока ситуация там не нормализуется, сообщило российское посольство в республике. Тех, кто уже находится на острове, призывают соблюдать осторожность, передает ТАСС.
Посольство усилило внутренние меры безопасности и выпустило рекомендации находящимся на острове российским гражданам соблюдать осторожность и воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, а туристам, планирующим поездку в страну, — отложить ее до нормализации обстановки, — говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что обстановка в столице Антананариву и других крупных городах остается напряженной, продолжаются массовые протесты с участием молодежи и студентов. При этом дипломаты добавили, что правоохранительным органам удалось взять ситуацию под контроль, грабежи и беспорядки практически прекратились, что позволило возобновить работу магазинам, учебным заведениям и заправочным станциям.
В диппредставительстве также сообщили, что власти Мадагаскара опровергли информацию о 22 погибших, однако жертвы и раненые в ходе протестов есть. При этом точные цифры установить не представляется возможным. Данных о пострадавших российских гражданах в посольство не поступало.
Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявляло, что в ходе массовых протестов на Мадагаскаре и последовавших столкновений погибло не менее 22 человек. Более 100 человек получили ранения. Волнения были вызваны регулярными отключениями воды и электричества.