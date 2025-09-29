Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре

Протесты из-за отключения воды на Мадагаскаре обернулись гибелью 22 человек

В ходе массовых протестов на Мадагаскаре и последовавших столкновений погибло не менее 22 человек, сообщается в коммюнике Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Более 100 человек получили ранения. Волнения были вызваны регулярными отключениями воды и электричества

По данным управления, жертвами стали как участники акций, так и случайные прохожие. Одни были убиты силовиками, другие погибли в результате масштабного насилия и грабежей.

Я настоятельно призываю силы безопасности воздержаться от применения ненужной и несоразмерной силы и немедленно освободить всех произвольно задержанных протестующих, — заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Ранее посольство России на Мадагаскаре призвало соотечественников соблюдать повышенную осторожность. Демонстрации в столице Антананариву и других крупных городах переросли в погромы и столкновения с правоохранителями.

До этого в Перу произошли массовые беспорядки с участием представителей поколения Z. Столкновения между протестующими и полицией начались во время акции протеста в столице страны Лиме. Участники акции требовали от властей большей прозрачности в решениях правительства и парламента.

