Посольство РФ предупредило россиян на Мадагаскаре об опасности

Посольство России на Мадагаскаре призвало соотечественников соблюдать повышенную осторожность. Причиной этому являются беспорядки в республике.
На фоне происходящих в стране беспорядков рекомендуем находящимся на Мадагаскаре российским гражданам соблюдать осторожность и воздерживаться от мест массового скопления людей, — указали в посольстве.
Причиной протестов стали перебои с подачей воды и электроэнергии на острове. Демонстрации в столице Антананариву и других крупных городах переросли в погромы и столкновения с правоохранителями.
Ранее в Перу произошли массовые беспорядки с участием представителей поколения Z. Столкновения между протестующими и полицией начались во время акции протеста в столице страны Лиме. Участники акции требовали от властей большей прозрачности в решениях правительства и парламента.
В Непале также прошел ряд антиправительственных акций. Участники протестов подожгли аэропорт Бхайрахавы. Аналогичные действия были совершены в отношении правительственных транспортных средств.