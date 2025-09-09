Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 16:59

В Непале протестующие подожгли аэропорт

Участники беспорядков в Непале подожгли аэропорт города Бхайрахава

Антиправительственные протесты в Непале Антиправительственные протесты в Непале Фото: Zuma\TASS

Участники антиправительственных протестов в Непале подожгли аэропорт Бхайрахавы, информирует Kathmandu Post в соцсети X. По данным источника, то же самое произошло с четырьмя правительственными транспортными средствами.

Во вторник вечером протестующие Generation Z подожгли Международный аэропорт имени Гаутамы Будды в Бхайрахаве, — говорится в публикации.

Город расположен на юге Непала. Издание отмечает, что около 1 тыс. демонстрантов ворвались на территорию аэропорта, повредили имущество и подожгли четыре служебных машины. Также протестующие повредили несколько автомобилей службы безопасности воздушной гавани.

Ранее участники беспорядков подожгли офис президента Непала Рамы Чандры Пауделя в Махараджгундже. Это вынудило армию экстренно эвакуировать главу государства на вертолете в Шивапури. Здесь находится военный учебный центр.

Протестующие в Непале также подожгли здание парламента в Катманду. Аналогичная участь настигла офис правящей в стране партии «Непальский конгресс» и резиденцию главы правительства.

