Акция протеста перед зданием федерального парламента в Катманду

Беспорядки в Непале обернулись поджогом парламента В Непале участники протеста подожгли здание парламента в Катманду

Участники протеста в Непале подожгли здание парламента в Катманду, пишет India Today. По данным источника, та же участь настигла офис правящей партии «Непальский конгресс» и резиденцию главы кабмина.

Армия страны занимается эвакуацией членов правительства с помощью вертолетов. Международный аэропорт в Катманду не работает, а все рейсы отменили.

В результате беспорядков премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку. Политик занимал пост главы правительства с 15 июля 2024 года. Все члены оппозиционной Национал-демократической партии последовали примеру Оли.

Демонстранты вышли на улицы из-за запрета на соцсети. Протестующие требовали отставки премьера и роспуска правительства после гибели 20 человек в понедельник, 8 сентября. Более 250 граждан получили ранения.

Ранее ВС Непала были введены на территорию, где находится здание парламента в столице страны. Такое решение было принято в рамках мер по поддержке правоохранителей на фоне введения комендантского часа в некоторых районах Катманду.