Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 12:29

Беспорядки в Непале обернулись поджогом парламента

В Непале участники протеста подожгли здание парламента в Катманду

Акция протеста перед зданием федерального парламента в Катманду Акция протеста перед зданием федерального парламента в Катманду Фото: Aryan Dhimal/ZUMA Press Wire/TASS

Участники протеста в Непале подожгли здание парламента в Катманду, пишет India Today. По данным источника, та же участь настигла офис правящей партии «Непальский конгресс» и резиденцию главы кабмина.

Армия страны занимается эвакуацией членов правительства с помощью вертолетов. Международный аэропорт в Катманду не работает, а все рейсы отменили.

В результате беспорядков премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку. Политик занимал пост главы правительства с 15 июля 2024 года. Все члены оппозиционной Национал-демократической партии последовали примеру Оли.

Демонстранты вышли на улицы из-за запрета на соцсети. Протестующие требовали отставки премьера и роспуска правительства после гибели 20 человек в понедельник, 8 сентября. Более 250 граждан получили ранения.

Ранее ВС Непала были введены на территорию, где находится здание парламента в столице страны. Такое решение было принято в рамках мер по поддержке правоохранителей на фоне введения комендантского часа в некоторых районах Катманду.

Непал
беспорядки
протесты
поджоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве мигрант предлагал школьницам «куда-нибудь отойти на время»
Преследователь детей попал в поле зрение правоохранителей
Улицы Сухума превратились в реки после мощного ливня
Погода в Москве в среду, 10 сентября: ждать ли аномальную жару и ветра
Число самозанятых в Москве превысило 2 млн человек
Военэксперт рассказал, зачем ВС России нанесли удар по Генштабу ВСУ
В Белгородской области умер пострадавший при атаке БПЛА на автомобиль
Оппозиция в Непале пошла на решительные меры на фоне протестов
Королевская семья Британии: новости, новый образ Кейт после слухов о парике
Погромы в Непале обернулись пожаром в отеле, где могли быть россияне
«Опасения не беспочвенны»: политолог оценил угрозу БРИКС для Запада
«Оптимальный возраст»: Наталья Штурм вышла замуж за молодого альфонса
Беспорядки в Непале обернулись поджогом парламента
Стала известна программа форума БИОПРОМ-2025 в Геленджике
Посол Казахстана в России рассказал о новых договоренностях между странами
Подростки изнасиловали немую девочку в полицейском участке
Отец украинки пропустил ее похороны в США из-за одного закона
Стало известно, к чему приведет закрытие Украины воздушным щитом США
Юрист объяснил, почему полиция не пресекла убийство школьницы в Петербурге
Власти Петербурга приняли важное решение по поддержке участников СВО
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.