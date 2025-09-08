Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 14:51

Власти Непала жестко отреагировали на вторжение протестующих в парламент

Khabarhub: власти Непала ввели войска в парламент после вторжения протестующих

Вооруженные силы Непала были введены на территорию парламентского комплекса в столице страны после проникновения туда протестующих, сообщает Kathmandu Post со ссылкой на официальных лиц. Данное решение было принято в рамках мер по поддержке правоохранительных органов после введения комендантского часа в отдельных районах Катманду.

По информации авторов, в результате столкновений между полицией и демонстрантами погибло не менее шести человек, несколько десятков получили ранения различной степени тяжести. Ситуация резко обострилась после того, как группа протестующих сумела прорваться в здание законодательного органа.

Правоохранительные органы применили для разгона демонстрантов водометы, слезоточивый газ и боевые патроны. Причиной массовых протестов стало решение властей о запрете деятельности нескольких крупных социальных сетей, не прошедших регистрацию в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок.

Под ограничения попали такие платформы как YouTube, X, Reddit, Facebook (деятельность в РФ запрещена), Instagram (деятельность в РФ запрещена) и LinkedIn. Старший партийный организатор Коммунистической партии Непала Хит Радж Панди, главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.

Ранее президент России Владимир Путин получил приглашение посетить Непал от премьера страны Шармы Оли. Российский лидер пообещал обдумать эту возможность. Кроме того, он подчеркнул, что главу правительства Непала будут рады видеть в РФ в любое удобное для него время.

