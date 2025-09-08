Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 02:54

Массовые беспорядки вспыхнули на территории Стамбула

Жители Стамбула вступили в противостояние с полицией на массовых митингах

Стамбул, Турция. Столкновения между демонстрантами и полицией во время марша протеста Стамбул, Турция. Столкновения между демонстрантами и полицией во время марша протеста Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Стамбуле вспыхнули беспорядки у штаб-квартиры главной оппозиционной партии Турции. Протесты вызваны решением суда об отстранении действующего руководства стамбульского отделения Народно-республиканской партии.

Конфронтация возникла из-за назначения доверенного лица от правящей партии вместо избранного руководства оппозиции. Силовики полностью окружили здание партийной штаб-квартиры после оглашения спорного судебного решения.

По информации турецких СМИ, протестующие пытались прорвать полицейское оцепление, что привело к массовым столкновениям. Сотрудники правоохранительных органов применили силу для разгона демонстрантов, пытавшихся прорвать оцепление.

Ранее сообщалось, что сотни людей собрались на митинг в Париже, чтобы выразить протест против возможного ввода европейских войск на Украину. Французское общество высказало недовольство заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и выступило против дальнейшего вовлечения страны в конфликт на Украине.

До этого в Сербии произошло столкновение полиции с участниками уличных акций протеста, в результате которого 14 полицейских получили ранения, а 42 человека были задержаны. За последние несколько месяцев в стычках с демонстрантами получили ранения 150 стражей порядка.

Турция
Стамбул
митинги
протесты
