06 сентября 2025 в 17:04

В Сербии во время протестов пострадали 14 полицейских

Фото: ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

В ночь на субботу, 6 сентября, в Сербии произошло столкновение полиции с участниками уличных акций протеста, в результате которого 14 полицейских получили ранения, а 42 человека были задержаны, сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич. По его данным, за последние несколько месяцев в стычках с демонстрантами получили ранения 150 стражей порядка.

Министр отметил, что 42 человека, которые находятся под стражей, будут переданы в прокуратуру. Там будут решаться вопросы о применении к ним административных или уголовных санкций. Дачич также подчеркнул, что в ходе беспорядков были повреждены 18 полицейских автомобилей, а у одного из сотрудников правоохранительных органов протестующие забрали служебное оружие.

Ранее Дачич сообщил о том, что в нескольких городах Сербии вспыхнули массовые беспорядки. Он сообщил, что участники конфликтов вступали в столкновения с полицией, устраивали поджоги и разрушали здания государственных органов. По его словам, в Валево на улицы вышли около 4 тыс. человек. 18 из них были задержаны.

Сербия
полиция
пострадавшие
протесты
