Автолюбители скупают мощные автомобили до подорожания В Амурской области и Алтайском крае выросли продажи машин с мощными двигателями

На Дальнем Востоке и в Сибири зафиксирован резкий рост продаж автомобилей с мощными двигателями на фоне планов Минпромторга изменить методику расчета утилизационного сбора, сообщает портал Amur.life. В Амурской области продажи таких машин выросли на десятки процентов, а в Алтайском крае заметно увеличился интерес к моделям с повышенной мощностью.

В Амурской области общий рост автомобильного рынка в сентябре составил 9%, при этом средняя стоимость покупки выросла на 45% до 1,3 млн рублей. Наиболее значительный рост продемонстрировали модели с двигателями мощностью более 160 лошадиных сил: продажи Mitsubishi Pajero выросли на 79%, Subaru Forester — на 83%, Toyota Harrier и Land Cruiser Prado — на 63%.

В Алтайском крае продажи автомобилей увеличились на 3%, а средняя цена поднялась на 7% до 858 тысяч рублей. Здесь заметно вырос спрос на Mitsubishi Outlander (146-170 л.с.) — на 25%, и гибридные версии Kia Sportage (до 236 л.с.) — на 40%, передает «Атмосфера».

Аналитик Игорь Олейников объяснил ажиотаж стремлением автолюбителей успеть купить машины до возможного подорожания из-за изменений в расчете утильсбора. Инициатива Минпромторга уже собрала более 123 тыс. отрицательных отзывов на официальном портале законопроектов.

Ранее сообщалось, что парковки Владивостока оказались забиты автомобилями, заказанными россиянами из-за рубежа до повышения утильсбора. В порту скопились машины из Кореи, Китая и Японии, число которых во много раз превышает количество участников прошедшего в городе митинга против реформы.