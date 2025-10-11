Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 11:15

Парковки Владивостока оказались заполнены заказанными до утильсбора авто

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Парковки Владивостока оказались забиты автомобилями, заказанными россиянами из-за рубежа до повышения утильсбора, сообщает Telegram-канал Baza. В порту скопились машины из Кореи, Китая и Японии, число которых во много раз превышает количество участников прошедшего в городе митинга против реформы.

Специалисты по пригону предупреждают клиентов, что новые заказы уже бессмысленны — рынок опустел, а сроки доставки и оформления затянулись. В свою очередь в таможне заявляют, что работают в штатном режиме, однако, по данным источника, суда и паромы вынуждены простаивать в ожидании разгрузки. Так, судно «Ангара» вместимостью 500 автомобилей стоит в очереди с прошлых выходных, а рядом с ним задерживается другой паром на 1200 мест.

Ранее во Владивостоке состоялся согласованный митинг с участием более 500 человек против повышения утильсбора. Протестующие собрали подписи под обращением к председателю правительства Михаилу Мишустину с требованием отменить новую систему сбора. Они выступали под лозунгами о социальной несправедливости и отсутствии перерабатывающих заводов.

Владивосток
автомобили
митинги
утильсбор
