Президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Ульяновской области Алексея Русских построить Центр сердечно-сосудистой хирургии. Их встреча состоялась 13 октября в стенах Кремля.

Русских напомнил, что Ульяновская областная больница была построена две сотни лет назад, поэтому ей требуются капитальный ремонт и отдельные специализированные корпуса, в частности приемное отделение и центр сердечно-сосудистых заболеваний. Путин предложил тщательнее обсудить этот вопрос после ознакомления с соответствующими документами.

Ранее в Курске ввели в эксплуатацию новый военный госпиталь с поликлиникой. Объект возвели в рамках масштабной реновации военно-медицинских учреждений по поручению главы военного ведомства Андрея Белоусова.

Тем временем в Финляндии с начала 2025 года закрылось около 50 отделений медицинского обслуживания, а также сокращение почти тысячи больничных коек. Это обусловлено экономией средств и дефицитом сотрудников. Уменьшение числа коек привело к увеличению времени ожидания пациентов: оно составило 11 часов.