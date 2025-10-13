Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 октября 2025 в 20:07

Центр сердечно-сосудистой хирургии появится в российском регионе

Путин поддержал идею Русского построить центр сердечно-сосудистой хирургии

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Ульяновской области Алексея Русских построить Центр сердечно-сосудистой хирургии. Их встреча состоялась 13 октября в стенах Кремля.

Русских напомнил, что Ульяновская областная больница была построена две сотни лет назад, поэтому ей требуются капитальный ремонт и отдельные специализированные корпуса, в частности приемное отделение и центр сердечно-сосудистых заболеваний. Путин предложил тщательнее обсудить этот вопрос после ознакомления с соответствующими документами.

Ранее в Курске ввели в эксплуатацию новый военный госпиталь с поликлиникой. Объект возвели в рамках масштабной реновации военно-медицинских учреждений по поручению главы военного ведомства Андрея Белоусова.

Тем временем в Финляндии с начала 2025 года закрылось около 50 отделений медицинского обслуживания, а также сокращение почти тысячи больничных коек. Это обусловлено экономией средств и дефицитом сотрудников. Уменьшение числа коек привело к увеличению времени ожидания пациентов: оно составило 11 часов.

Кремль
здоровье
больницы
Владимир Путин
