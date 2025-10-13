Иосиф Пригожин рассказал о потере сознания на съемках

Музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо во время съемок интервью для канала главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, передает Super.ru. Он признался, что впервые в жизни потерял сознание.

Во время записи видео у Пригожина повысилось давление. Он отметил, что раньше такие случаи его не беспокоили и что у него нет серьезных проблем со здоровьем. После окончания съемок медиаменеджер прошел медицинское обследование. Он связал свое плохое самочувствие с чрезмерной усталостью.

Я обследовался сразу в тот же день, поехал после интервью. Ну там то ли атмосфера была, то ли в воздухе что-то было, не знаю, — поделился продюсер.

Ранее Пригожин рассказал о недавней попытке мошенников обмануть его и его супругу Валерию. Злоумышленники использовали технологию «липсинк» в видеозвонке. Голос собеседника был настолько реалистичен, что продюсер сначала подумал, что звонит его друг. Ситуация прояснилась, когда выяснилось, что аккаунт друга был взломан.